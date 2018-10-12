На ней представили личные вещи, фотографии, картины, дневники Матвея Хангалова, датированные началом века
Накануне, 11 октября, открылась выставка, посвящённая 95-летию со дня образования музея истории Бурятии имени Хангалова и 160-летию со дня рождения этнографа Матвея Хангалова.
Выставка «Бурятская этнография: от мифа до музейного предмета» посвящена наследию учёного. На ней представили личные вещи, старинные фотографии, картины, документы, дневники Матвея Хангалова, датированные началом века, редкие книги, а также предметы, собранные первыми директорами и хранителями музея. По заметкам Матвея Хангалова сотрудники воссоздали быт верхоленских бурят.
Сейчас имя Матвея Хангалова носит музей истории Бурятии.
Накануне утром также прошла международная научно-практическая конференция «Музеи на востоке России: траектории социально-культурного и территориального развития. Хангаловские чтения - 3». На мероприятии участники озвучили актуальные вопросы изучения культуры, быта и религии бурят, сообщает пресс-служба Национального музея республики.
Справка:
Матвей Хангалов (1858-1918 гг.) – один из первых учёных, кто вышел непосредственно из среды самих бурят, познакомил русских и европейских читателей с историей и культурой своего народа. Он по существу впервые открыл многие стороны жизни бурят, показал богатство художественных творений. В 1958 году в связи со 100-летием со дня рождения известного учёного-этнографа и просветителя Хангалова музею (Музей истории Бурятии) было присвоено его имя, и учреждение стало называться Бурятским республиканским краеведческим музеем имени Хангалова.
В Улан-Удэ открылась посвящённая Матвею Хангалову выставка
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