Ветер до 12 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 октября по республике местами небольшие осадки. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 тепла, местами до 6 мороза, днём 8-13, местами 3-8 тепла.
В Улан-Удэ возможны кратковременные слабые осадки. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 тепла, днём 10-12 тепла.
В Улан-Удэ небольшой дождь и до +12
Общество, Фото:
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