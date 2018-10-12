В Улан-Удэ небольшой дождь и до +12

Ветер до 12 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 октября по республике местами небольшие осадки. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 тепла, местами до 6 мороза, днём 8-13, местами 3-8 тепла.



В Улан-Удэ возможны кратковременные слабые осадки. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 тепла, днём 10-12 тепла.



Читают сейчас