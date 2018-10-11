Курсанты школы поваров Восточного военного округа приступили к практике

К занятиям на полевых кухнях приступили курсанты школы поваров Восточного военного округа в Забайкальском крае



В ходе практических занятий обучаемые приготовят по общевойсковым нормам довольствия первые и вторые горячие блюда, в частности супы и каши в полевых условиях. Данные занятия являются заключительным этапом подготовки к выпускным экзаменам, которые состоятся в конце текущего месяца.



После успешной сдачи выпускных испытаний, военные повара будут распределены в соединения и воинские части Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.



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