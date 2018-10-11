К занятиям на полевых кухнях приступили курсанты школы поваров Восточного военного округа в Забайкальском крае
В ходе практических занятий обучаемые приготовят по общевойсковым нормам довольствия первые и вторые горячие блюда, в частности супы и каши в полевых условиях. Данные занятия являются заключительным этапом подготовки к выпускным экзаменам, которые состоятся в конце текущего месяца.
После успешной сдачи выпускных испытаний, военные повара будут распределены в соединения и воинские части Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.
Курсанты школы поваров Восточного военного округа приступили к практике
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
К занятиям на полевых кухнях приступили курсанты школы поваров Восточного военного округа в Забайкальском крае
Город ждёт денег из республиканского бюджета
Она обойдётся в 720 млн
В психокоррекционных мероприятиях используют «Майнд машины»
Выпуск новостей с материалом о жительнице столицы Бурятии вышел сегодня утром
Его площадь в 7 раз превысит площадь самого города
Считается, что «Жинсриг» является одним из самых сильных обрядов для очищения препятствий, проблем, порчи, сглаза и всего плохого
Запланированы ремонтные работы
Изменения связаны с проведением ремонтных работ
Для участия в конкурсе допускаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и т.д.
Вокалистка споёт 18 композиций, также она исполнит песни вместе с другими артистами
Многим жителям приходится по часу ждать автобус, чтобы добраться до дома
Бекетов почти 400 лет назад открыл для России Забайкалье
На состязания прибыли 300 человек
Интерактивную напольную экологическую игру для детей «Увлекательная экспедиция вокруг Байкала» создали совместно Областная детская библиотека им. Марка Сергеева и ассоциация «Защитим Байкал вместе»