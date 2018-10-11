В Улан-Удэ хотят установить памятник «Дети войны»





В Улан-Удэ может появиться памятник «Труженикам тыла и детям войны». Его планируют установить в парке Победы со стороны улицы Балтахинова.Об этом стало известно на приёме мэра Улан-Удэ Александра Голкова, куда пришла председатель правления бурятской республиканской организации «Дети войны». Она попросила об установке памятника «Дети войны».- Такой памятник есть в Баунтовском районе, в Заиграевском его устанавливают, хотелось бы, чтобы он был и на территории Улан-Удэ, - сказала она.Мэр объяснил, что город подал заявку в республиканский план мероприятий, посвящённых 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.- В заявку включены такие работы, как завершение второго этапа мемориала Победы и создание парка Победы, ремонт мемориального комплекса воинам, умершим от ран в госпиталях в мкрн Горького, ремонт площади Славы с установкой Вечного огня и установка и памятника «Труженикам тыла и детям войны». Последний монумент планируется установить в Парке победы со стороны ул. Балтахинова. Главный архитектор города Владимир Мясищев, также присутствующий на приеме мэра, показал заявительнице эскиз. В случае выделения денег из республиканского бюджета памятник труженикам тыла и детям войны будет установлен, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.