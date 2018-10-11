В Иркутской области построят школу на 725 учеников

В деревне Грановщина Иркутского района осенью 2021 года откроется новая средняя школа на 725 мест. На строительство из бюджета Иркутской области выделено 720 млн рублей, сообщает RosTender.info.



Школу планируют возвести на улице Объездной, 132 «А», под строительство выделен участок в 60 тыс. кв. метров.



Объявлен тендер по выбору подрядчика для выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации и строительства. Заявки от участников принимаются до 26 октября, а 2 ноября планируется подвести его итоги.



Согласно конкурсной документации, объект должен быть сдан не позднее 20 октября 2021 года. Заказчиком выступает Управление образования администрации Иркутского района.







Тендер – http://rostender.info/region/irkutskaya-oblast/irkutsk/35345934-tender-vypolnenie-rabot-po-razrabotke-rabochej-dokumentacii-i-stroitelstvu-obekta-kapitalnogo-stroitelstva-sosh-na-725-uchashchihsya-v

