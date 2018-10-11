В психокоррекционных мероприятиях используют «Майнд машины»
Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы в мае 2018 года выиграла грант главы Бурятии на психокоррекционную программу «Мой ребёнок».
На реализацию программы из средств республиканского бюджета было выделено 280 тысяч рублей. Было приобретено необходимое психокоррекционное оборудование, в том числе «Майнд машины – NovaPro 100». Это комплексное устройство для снижения стресса, уменьшения стрессовых гормонов, снижения уровня мышечного напряжения, нормализации сердцебиения, повышения умственных способностей, снижения уровня тревожности, глубокой релаксации, улучшения сна, обучения медитации, повышения уровня нейрогормонов в крови и многого другого.
В следственном изоляторе широко используются «Майнд машины» в психокоррекционных мероприятиях, проводимых с несовершеннолетними, заключенными под стражу. При этом несовершеннолетние отмечают позитивные эмоции, мысли, состояния после применения данного оборудования, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнском СИЗО используют машины для снижения стресса
Общество, Фото:
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