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Вокруг Иркутска создадут крупнейший в России «зелёный щит»

Вокруг Иркутска создадут крупнейший в России «зелёный щит»
Общество,  Фото:pixabay.com
Его площадь в 7 раз превысит площадь самого города

Законодательное собрание Иркутской области приняло решение создать вокруг Иркутска «зелёный щит» общей площадью 190 тыс. га. Соответствующее постановление было принято на сессии законодательного собрания Иркутской области, сообщает пресс-служба ОНФ.

Таким образом, созданный лесопарковый зелёный пояс стал крупнейшим во всей стране. Его площадь в семь раз превышает площадь самого Иркутска и в два раза – площадь Москвы в пределах МКАД.

Ходатайство о создании лесопаркового зелёного пояса вокруг Иркутска было подано региональным отделением Общероссийского народного фронта в Иркутской области.

Создание «зелёного щита» в Иркутской области ранее тормозилось рядом обстоятельств, что привело к нарушению федерального законодательства и к принятию мер прокурорского реагирования.

- Сначала абсолютное большинство участников публичных слушаний в общественной палате Приангарья в сентябре 2017 года поддержало ходатайство регионального отделения ОНФ о необходимости создания лесопаркового зелёного пояса, соответствующие документы были направлены в региональный парламент. При этом на рабочих совещаниях в профильном комитете законодательного собрания представители правительства неоднократно выражали нежелание приступить к инвентаризации территорий, которые потенциально могли войти в зеленый пояс. Прежним созывом регионального парламента в установленный законом срок не было принято решение о создании либо об отказе в создании лесопаркового зеленого пояса по причине того, что руководитель общественной палаты региона единолично отозвал представленный пакет документов. Мы обратились в областную прокуратуру с просьбой проверить правомерность действий заксобрания и общественной палаты. Надзорное ведомство поддержало общественников и приняло меры для устранения нарушений федерального законодательства, - сообщил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович


экология деревья
 
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