В Улан-Удэ пройдёт большой буддийский молебен

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Считается, что «Жинсриг» является одним из самых сильных обрядов для очищения препятствий, проблем, порчи, сглаза и всего плохого



В Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке Улан-Удэ состоится большой хурал «Жинсриг» - огненное подношение божеству Ямантаке. Молебен пройдёт 13 октября, начало в 13.00 часов.



- Этот обряд способствует хорошей и беспрепятственной учёбе студентов и школьников, также тем, кто хочет получить знания и мудрость для решения важных проблем, и у кого закрыты дороги, есть болезни, - рассказали в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России.



Считается, что «Жинсриг» является одним из самых сильных обрядов для очищения препятствий, проблем, порчи, сглаза и всего плохого. Он подавляет всё негативное и плохое, связанное с человеческим фактором и злыми духами. Также рекомендуется посетить хурал тем, кто получал посвящение Ямантаки.



Мирянам можно принести с собой подношения: топлёное масло, сэржэм дээжэ, далага, при возможности жареную муку - цампа.

