Часть Улан-Удэ останется без света

Запланированы ремонтные работы



В связи с плановыми ремонтными работами в электросетях и на оборудовании будет отсутствовать электроэнергия 13 и 15 октября по следующим адресам в Улан-Удэ:



13 октября:



С 9:00 до 17:00 - ул. Кедровый проезд 2, Кутузова 1 - 29, Нарвская 4 - 21, Циолковского 34 - 72, Д. Бедного 1 - 20, Водопадная 3 - 5 , Тагильская 2- 7, Майская 1 - 24 .



С 9:00 до 12:00 - ул. Балдынова 12 – 18а, Заиграевская 22-34, Пролетарская 11а-13а, детсад №21.



15 октября:



С 9:00 до 12:00 - ул. Социальная 1 – 34, Вологодская 1 - 37, Рабочая 1 - 95.



С 9:00 до 12-00 – ул. Кундо 2 - 16, Новгородская 3 - 26, Стекольный пер. 6 - 9, Силикатная 6.



С 9:00 до 12: 00 - коллективный сад «Пионер».



С 13:00 до 17:00 - ул. Туполева 5,7 ,9 ,11.



С 9:00 до 12:00 – 128 мкр. д 1- 4, 125 квартал участок 19-168, 126 квартал 7-84.



С 13:00 до 17:00 – ул. Ключевская 64,64а, школа № 17.



С 9:00 до 18:00 - ул. Кедровый проезд 2, Кутузова 1 - 29, Нарвская 4 - 21, Циолковского 34 - 72, Д. Бедного 1 - 20, Водопадная 3 - 5, Тагильская 2- 7, Майская 1 - 24.



С 14:00 до 15:00 - школа № 35 ул. Бульвар Карла Маркса (БКМ) 15, Павлова 10,10А, БКМ 17.



С 8:00 до 12:00 - ПНС 6.4 «Улан-Удэнский энергетический комплекс»



С 13:00 до 17:00 - ПНС 6.4 «Улан-Удэнский энергетический комплекс»

