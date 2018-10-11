Бекетов почти 400 лет назад открыл для России Забайкалье
Аэропорт Читы предложили назвать в честь казака-землепроходца Петра Бекетова, который, по одной из версий, считается основателем города. С таким предложением выступил главный редактор старейшей в регионе газеты «Забайкальский рабочий» Алексей Будько, сообщает ТАСС.
- Исторических персон, связанных с Забайкальем и достойных увековечивания в имени нашего аэропорта, можно вспомнить много. Но поскольку имя личности должно быть узнаваемым, а заслуги бесспорными, главным среди всех возможных вариантов нам кажется имя основателя Читы казака Петра Бекетова. Человек, открывший почти 400 лет назад для России Забайкалье, достоин того, чтобы аэропорт, с которого сегодня начинают открытие региона все прилетающие в него гости, носил именно его имя, - написал Будько в своей редакторской колонке.
Как уточнили ТАСС в мэрии Читы, решение о переименовании аэропорта может принять только его собственник - компания «Новопорт». При этом в пресс-службе аэропорта отметили, что такого предложения пока не получали.
По одной из версий, казачьего сотника Петра Бекетова, который в октябре 1653 года по пути на восток от Байкала построил зимовье в окрестностях современной Читы, принято считать основателем города. При этом, по мнению краеведа, кандидата философских наук Андрея Букина, Бекетов к основанию города отношения не имеет, так как построил зимовье в 50 км от центра современной Читы и весной, когда река освободилась ото льда, приказал казакам полностью его разобрать и уплыть в сторону Нерчинска.
Аэропорт Читы, который неофициально называют «Кадала», является аэропортом федерального значения. Он расположен в 14 километрах от столицы Забайкальского края и состоит из двух терминалов - внутренних и международных линий, уточняет ТАСС.
Аэропорту Читы предложили дать имя казака Петра Бекетова
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