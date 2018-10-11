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Напольную игру «Экспедиция вокруг Байкала» придумали в Иркутске

Напольную игру «Экспедиция вокруг Байкала» придумали в Иркутске
Общество, 
Интерактивную напольную экологическую игру для детей «Увлекательная экспедиция вокруг Байкала» создали совместно Областная детская библиотека им. Марка Сергеева и ассоциация «Защитим Байкал вместе»

Как рассказала руководитель ассоциации Татьяна Бутакова, идея принадлежит общественной организации, она участвовала в разработке, выделяла деньги. Дизайнер библиотеки Валентина Богомолованарисовала красочную карту Байкала с элементами викторины, вопросы и ответы помогла придумать писатель-натуралист Майя Тропина. Об этом сообщает Агентство социальной информации.

Играют в неё, бросая по очереди кубик и «передвигаясь» вокруг Байкала, — вместо привычных фишек дети сами ходят по игровому полю. Игра-ходилка рассчитана примерно на час, за это время школьники «обходят» Байкал полностью, в реальных условиях расстояние около 2 тыс. км на лодке летом или по льду зимой можно преодолеть примерно за три месяца. Игра выполнена в трех форматах, самый большой – 6 на 3 м, самый маленький — размер настольной игры.

По словам Бутаковой, отвечая на вопросы викторины, дети демонстрируют знания о географии Байкала, растительном и животном мире, правилам техники безопасности и т.д. Игра интерактивная – ее участникам предлагается, к примеру, изобразить животных, узнать птицу по крику и т.д. Кроме того, по ходу игры можно узнать о правилах поведения на природе. Если игроку выпадает изображение мусора, значит, он нанес вред Байкалу и должен в наказание вернуться в город – в начало игры. «Катание» на квадроцикле чревато возвратом на несколько пунктов назад.

Сотрудники библиотеки намерены возить игру в разные населённые пункты Иркутской области. Ассоциация «Защитим Байкал вместе» будет использовать её в своих экологических просветительских проектах, уточняет Агентство социальной информации.

игра Байкал экология
 
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