Интерактивную напольную экологическую игру для детей «Увлекательная экспедиция вокруг Байкала» создали совместно Областная детская библиотека им. Марка Сергеева и ассоциация «Защитим Байкал вместе»
Как рассказала руководитель ассоциации Татьяна Бутакова, идея принадлежит общественной организации, она участвовала в разработке, выделяла деньги. Дизайнер библиотеки Валентина Богомолованарисовала красочную карту Байкала с элементами викторины, вопросы и ответы помогла придумать писатель-натуралист Майя Тропина. Об этом сообщает Агентство социальной информации.
Играют в неё, бросая по очереди кубик и «передвигаясь» вокруг Байкала, — вместо привычных фишек дети сами ходят по игровому полю. Игра-ходилка рассчитана примерно на час, за это время школьники «обходят» Байкал полностью, в реальных условиях расстояние около 2 тыс. км на лодке летом или по льду зимой можно преодолеть примерно за три месяца. Игра выполнена в трех форматах, самый большой – 6 на 3 м, самый маленький — размер настольной игры.
По словам Бутаковой, отвечая на вопросы викторины, дети демонстрируют знания о географии Байкала, растительном и животном мире, правилам техники безопасности и т.д. Игра интерактивная – ее участникам предлагается, к примеру, изобразить животных, узнать птицу по крику и т.д. Кроме того, по ходу игры можно узнать о правилах поведения на природе. Если игроку выпадает изображение мусора, значит, он нанес вред Байкалу и должен в наказание вернуться в город – в начало игры. «Катание» на квадроцикле чревато возвратом на несколько пунктов назад.
Сотрудники библиотеки намерены возить игру в разные населённые пункты Иркутской области. Ассоциация «Защитим Байкал вместе» будет использовать её в своих экологических просветительских проектах, уточняет Агентство социальной информации.
Напольную игру «Экспедиция вокруг Байкала» придумали в Иркутске
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бекетов почти 400 лет назад открыл для России Забайкалье
На состязания прибыли 300 человек
Интерактивную напольную экологическую игру для детей «Увлекательная экспедиция вокруг Байкала» создали совместно Областная детская библиотека им. Марка Сергеева и ассоциация «Защитим Байкал вместе»
Здесь размещена информация практически обо всех кружках и секциях от 180 учреждений региона
На личный приём мэра Улан-Удэ Александра Голкова пришёл представитель Храма Георгия Победоносца
Он заглянул к иркутскому мастеру
В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 12 октября состоится Кубок Азии по ушу-саньда
Держатели банковской карты «Мир» смогут оплачивать покупки или проезд с помощью браслетов и брелоков
5 учащимся ДШИ присуждена стипендия
Чемпионат и первенство Сибири впервые пройдут в водноспортивном комплексе
Опубликовано расписание вступительных испытаний в Республиканскую школу плавания
Ювелирные изделия из янтаря весом почти 19 килограммов были обнаружены при осмотре автомобиля гражданина
Возбуждено административное дело
Они убрали мусор, покрасили бордюры
Зверёк спрыгнул с окна квартиры на третьем этаже и сбежал