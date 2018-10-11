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В Бурятии запущен сайт с бесплатными кружками для школьников

В Бурятии запущен сайт с бесплатными кружками для школьников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Здесь размещена информация практически обо всех кружках и секциях от 180 учреждений региона

«Навигатор дополнительного образования Республики Бурятия» расположен по адресу всёпродоб.рф. Он содержит сведения о полутора тысячах бесплатных кружков и секций от 180 образовательных учреждений региона.

– Адрес сайта выбран не случайно, всё про дополнительное образование Бурятии – всёпродоб.рф. Навигатор как раз содержит максимально полную информацию о кружках, секциях и организациях допобразования, особенностях образовательных программ. Этот информационный ресурс создан для обеспечения возможности получения доступного и качественного образования всем категориям ребят - 5-18 лет, независимо от их места жительства, - пояснил руководитель регионального модельного центра – директор ресурсного центра «Созвездие» Наян Сагаев.

Пользуясь навигатором, с помощью гибкой поисковой системы родители и дети смогут выбрать наиболее подходящее занятие и образовательную организацию, форму обучения и направленность – техническую, художественную, социально-педагогическую, туристско-краеведческую, естественно-научную и спортивную. Уже сейчас для выбора доступны 1500 образовательных программ от спортивных школ, центров детского творчества, расположенных по всей Бурятии.

Чтобы записать ребенка на занятия, родителям/законным представителям нужно зарегистрироваться на портале, подтвердить электронную почту, заполнить информацию о ребёнке и отправить заявку на обучение. Администратор выбранного учреждения обрабатывает её и связывается с родителями для уточнения расписания и другой необходимой информации.

Работа над созданием сайта ведётся в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», который реализуется на территории Бурятии с 2017 года. Одним из его результатов должен стать 70 – 75 процентный охват детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования к 2020 году, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
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