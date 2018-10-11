Опубликовано расписание вступительных испытаний в Республиканскую школу плавания
С 15 по 18 октября в ФСК пройдут вступительные испытания для зачисления в Республиканскую спортивную школу плавания. Претенденты должны будут сдать нормативы по общефизической и специальной подготовке, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Республиканскую школу плавания открыл в конце сентября министр спорта России Павел Колобков во время своего первого визита в республику. Обучение в школе будет совершенно бесплатно, для зачисления нужно показать хорошие результаты на вступительных испытаниях. В Республиканской школе плавания планируют воспитывать спортсменов, которые добьются больших успехов в этом виде спорта.
15-16 октября пройдёт сдача нормативов по общефизической подготовке, место проведения – универсальный спортивный зал ФСК.
15 октября начало испытаний для учащихся первой смены в 14:00. 16 октября для учащихся второй смены начало 8:00, для учащихся первой и второй смены начало 11:30.
Форма одежды: спортивный костюм, кроссовки. Сбор за 15 минут до начала приёма контрольных нормативов в здании ФСК.
17-18 октября пройдёт сдача нормативов по специальной физической подготовке, место проведения – бассейн ФСК.
17 октября начало испытаний для учащихся второй смены в 9:00, для учащихся первой смены в 15:00. 18 октября начало испытаний в 9:00 и 15:00.
Форма одежды: плавки (купальник), шапочка, полотенце, тапочки (сланцы). При себе иметь мыло, мочалку. Сбор за 30 минут до начала приёма контрольных нормативов в здании ФСК.
В Улан-Удэ пройдут вступительные испытания в школу плавания
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Опубликовано расписание вступительных испытаний в Республиканскую школу плавания
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