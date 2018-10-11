В Улан-Удэ пройдут вступительные испытания в школу плавания

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Житель Монголии пытался вывезти через границу в Бурятии «ювелирку» Общество, Ювелирные изделия из янтаря весом почти 19 килограммов были обнаружены при осмотре автомобиля гражданина