Возбуждено административное дело
Дорожные сумки со шкурами животных были обнаружены в автомобиле гражданки Монголии, выезжавшей из России. Это произошло на таможенном посту МАПП Кяхта.
При прохождении границы женщина предъявила таможенникам лишь пассажирскую декларацию на автомобиль, заявив в устной форме, что товаров, подлежащих декларированию, у неё нет. Но при сканировании автомобиля было обнаружено почти 73 кг. незадекларированного товара – 325 шкур животных (предположительно, ягнят). Шкуры были упакованы в трёх сумках, одна из которых была размещена на заднем сиденье автомобиля, две – в багажнике.
Выделанные шкурки чёрного цвета, скорее всего, кустарного производства, они не маркированы, без отметки страны происхождения. Товар изъят и отправлен на товароведческую экспертизу.
Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления федеральной таможенной службы.
Через границу в Бурятии пытались вывезти 325 шкур ягнят
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