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Улан-удэнцы устроили субботник на Яблоневой аллее

Общество, 
Они убрали мусор, покрасили бордюры 

Горожане навели порядок на Яблоневой аллее, которая расположена от улиц Павлова и Столбовой до улицы Дальневосточной.

Жители убрали мусор, покрасили бордюры. В субботнике приняли участие около 60 человек, сообщает управление по информационной политике городской администрации. 
субботник уборка
 
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