Улан-удэнцы устроили субботник на Яблоневой аллее

Они убрали мусор, покрасили бордюры
Горожане навели порядок на Яблоневой аллее, которая расположена от улиц Павлова и Столбовой до улицы Дальневосточной.
Жители убрали мусор, покрасили бордюры. В субботнике приняли участие около 60 человек, сообщает управление по информационной политике городской администрации.
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Они убрали мусор, покрасили бордюры
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