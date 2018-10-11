Улан-удэнцы устроили субботник на Яблоневой аллее



Горожане навели порядок на Яблоневой аллее, которая расположена от улиц Павлова и Столбовой до улицы Дальневосточной.



Жители убрали мусор, покрасили бордюры. В субботнике приняли участие около 60 человек, сообщает управление по информационной политике городской администрации.

