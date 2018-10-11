В Агинском округе прошли конкурсы по бурятскому языку

В рамках месячника бурятского языка в Агинском доме детского творчества прошёл конкурс среди руководителей «Эрхим хүтэлбэрилэгшэ», в котором приняли участие 6 человек. Мероприятие проводилось с целью повышения статуса родного языка как национального достояния, основы духовной культуры народа среди руководителей организаций, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Итоги конкурса следующие:
- Гран-при - Цырендоржиева Наранма Викторовна, заместитель директора по УВР Догойской СОШ;
- I место - Содбоева Дарима Балдандашиевна, заведующая Южно-Аргалейским детским садом «Родничок»;
- II место - Базарова Цырчигма Баторовна, и.о директора Амитхашинской СОШ;
- III место - Шойдокова Жигзым-Цырен Бадмажаповна, директор Кункурской СОШ.
Победитель стал обладателем специального приза, остальные лауреаты награждены дипломами и ценными призами от администрации Агинского Бурятского округа.
Также на базе Агинской детской школы искусств имени Базарсадаева прошёл традиционный конкурс чтецов «Агамни, шамдаа», в котором приняли участие 53 ученика.
Итоги конкурса:
- 1-2 классы:
Шоглино Ирина, Ортуйская СОШ
Банзаракшаев Аламжа, Зугалайская СОШ
Дугаржапова Цырена, Хойто-Агинская СОШ
3-4 классы:
Намдаков Булат, АСОШ№1
Гомбожапова Дари, Цокто-Хангильская СОШ
Харалдаева Дулма, Ортуйская СОШ
5-6 классы:
Мункуев Бато, Хойто-Агинская СОШ
Измайлов Сергей, Зугалайская СОШ
Бальжинимаева Адиса, Цаган-Челутайская СОШ
7-8 классы:
Митупова Юмжид, Ортуйская СОШ
Лодонова Юмжит, Ортуйская СОШ
Цыбегмитов Цырен, Челутайская СОШ
9-11 классы:
Долсонов Тумэн, Зугалайская СОШ
Жигмитова Арюна, Челутайская СОШ
Болотов Эрдэм, Цаган-Ольская СОШ