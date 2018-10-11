В Агинском округе прошли конкурсы по бурятскому языку



В рамках месячника бурятского языка в Агинском доме детского творчества прошёл конкурс среди руководителей «Эрхим хүтэлбэрилэгшэ», в котором приняли участие 6 человек. Мероприятие проводилось с целью повышения статуса родного языка как национального достояния, основы духовной культуры народа среди руководителей организаций, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Итоги конкурса следующие:



- Гран-при - Цырендоржиева Наранма Викторовна, заместитель директора по УВР Догойской СОШ;

- I место - Содбоева Дарима Балдандашиевна, заведующая Южно-Аргалейским детским садом «Родничок»;

- II место - Базарова Цырчигма Баторовна, и.о директора Амитхашинской СОШ;

- III место - Шойдокова Жигзым-Цырен Бадмажаповна, директор Кункурской СОШ.



Победитель стал обладателем специального приза, остальные лауреаты награждены дипломами и ценными призами от администрации Агинского Бурятского округа.



Также на базе Агинской детской школы искусств имени Базарсадаева прошёл традиционный конкурс чтецов «Агамни, шамдаа», в котором приняли участие 53 ученика.



Итоги конкурса:



- 1-2 классы:

Шоглино Ирина, Ортуйская СОШ

Банзаракшаев Аламжа, Зугалайская СОШ

Дугаржапова Цырена, Хойто-Агинская СОШ



3-4 классы:

Намдаков Булат, АСОШ№1

Гомбожапова Дари, Цокто-Хангильская СОШ

Харалдаева Дулма, Ортуйская СОШ



5-6 классы:

Мункуев Бато, Хойто-Агинская СОШ

Измайлов Сергей, Зугалайская СОШ

Бальжинимаева Адиса, Цаган-Челутайская СОШ



7-8 классы:

Митупова Юмжид, Ортуйская СОШ

Лодонова Юмжит, Ортуйская СОШ

Цыбегмитов Цырен, Челутайская СОШ



9-11 классы:

Долсонов Тумэн, Зугалайская СОШ

Жигмитова Арюна, Челутайская СОШ

Болотов Эрдэм, Цаган-Ольская СОШ



