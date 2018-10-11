В улан-удэнском МФЦ заработал налоговый пост

Здесь можно получить квитанции на уплату имущественных налогов физических лиц



С 8 октября в Многофункциональном центре, расположенном в Улан-Удэ по ул. Ключевской, 76а, в окне № 52 заработал налоговый пост. Он будет работать до конца года, сообщает пресс-служба УФНС по Бурятии.



К этому посту подключены базы данных по всей республике. Сотрудник налоговой службы, работающий на этом посту, может проконсультировать любого жителя Бурятии по имущественным налогам, сформировать и распечатать квитанцию на уплату налогов, подключить к Личному кабинету.



- Через Многофункциональный центр ежедневно проходит большое количество посетителей, поэтому возможность пользуясь случаем уплатить свои налоги для многих из них будет весьма кстати, - отмечают в УФНС.



В этом году срок уплаты имущественных налогов – не позднее 3 декабря.

