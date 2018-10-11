В очередной раз судебные приставы Бурятии приняли участие в выездном дне донора
– Два раза в год сотрудники службы, являющиеся постоянными донорами и впервые присоединившиеся к донорскому движению, вносят свою лепту в спасение жизней. Этот день донора проводился в службе 14-й раз. За это время судебные приставы существенно пополнили республиканский банк крови, - сообщила Анна Ангаланова, главный специалист отдела госслужбы и кадров УФССП по Бурятии.
У каждого сотрудника ведомства, делом поддерживающего донорское движение, свои причины для участия в акциях: у кого-то близкие родственники нуждались в переливании крови, кто-то считает необходимым безвозмездно помогать людям, а кто-то таким образом держит на контроле состояние здоровья, так как при каждой донации донору делают широкий спектр анализов.
– На сегодняшний день никто не застрахован от того, что с ним или его родными не приключится беда. Это могут быть болезни, травмы из-за дорожно-транспортных происшествий. Поэтому очень важно, чтобы здоровые люди понимали важность донорского движения и сдавали кровь, - комментирует Игорь Хусаев, начальник специализированного отдела розыска управления.
Как отмечают специалисты, ежегодно в нашей стране в переливании крови нуждаются от полутора до двух миллионов человек. Без донорской крови не могут обойтись люди, страдающие онкологическими и гематологическими болезнями, жертвы техногенных и природных катастроф и автомобильных аварий.
По информации УФССП по Бурятии
Судебные приставы Бурятии поделились кровью
Общество, Фото:
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