Студенческие команды вузов Бурятии могут присоединиться к всероссийскому экологическому квесту «Лесомания»
Он направлен на формирование у студентов ответственного и бережного отношения к лесам и обучение навыкам разумного выбора и использования продукции из древесины. Квест продлится до 28 февраля 2019 года, сообщает Движение ЭКА.
Регистрация для участия в квесте открыта на онлайн-портале www.лесомания.вузэкоквест.рф
Студенческим командам, присоединившимся к квесту, предстоит выполнить 12 увлекательных заданий, среди которых: научиться выбирать товары из древесины, полученной путём ответственного лесопользования, сдать макулатуру в переработку, создать социальную рекламу о сбережении леса, решить кейс-задачу, озеленить территорию вуза, организовать посадку деревьев, провести экоурок для школьников и другие.
Вузы, команды которых отлично выполнят задания квеста, будут приглашены в Ассоциацию «зелёных» вузов России - общероссийское молодёжное объединение вузов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. На сегодняшний день к Ассоциации присоединились 44 российских университета, среди которых – МГИМО, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ и другие. Членство в Ассоциации – это возможность участия в российских и международных конференциях и стажировках, поддержка экспертов в области устойчивого развития, участие в общероссийском сообществе экологически ориентированных вузов.
Студентов Бурятии приглашают на всероссийский квест «Лесомания»
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