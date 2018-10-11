В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в «Лечебном исправительном учреждении № 5» (ЛИУ) УФСИН России по Бурятии ущемляли законные права и интересы осуждённых.
Установлено, что администрацией учреждения не в полном объёме обеспечено наличие подменного фонда специальной одежды и обуви для осуждённых.
На территории учреждения здания медицинской части, общежитий отрядов, банно-прачечного комбината, общеобразовательной школы не оборудованы пандусами с поручнями для беспрепятственного доступа осуждённых с ограниченными возможностями.
Кроме того, в учреждении не созданы надлежащие материально-бытовые условия для проведения краткосрочных и длительных свиданий осуждённых с родственниками и иными лицами.
Проверкой также отмечены нарушения трудовых прав осуждённых в части своевременной оплаты ежегодных отпусков.
В этой связи начальнику УФСИН России по Бурятии внесено представление, которое находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии нарушали права осуждённых
Общество, Фото:
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