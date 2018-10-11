В Улан-Удэ до +15

Ветер слабый



По данным Бурятского гидрометцентра 11 октября по республике ночью без осадков, днём осадки ожидаются в Северобайкальском районе, по остальной территории сохранится тёплая, без осадков, погода.



В утренние часы местами туманы. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 0-5 мороза, местами до 10 мороза, по Прибайкалью до 4 тепла, днём 11-16, местами 5-10 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью около 0, днём 13-15 тепла.

