Ветер слабый
По данным Бурятского гидрометцентра 11 октября по республике ночью без осадков, днём осадки ожидаются в Северобайкальском районе, по остальной территории сохранится тёплая, без осадков, погода.
В утренние часы местами туманы. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 0-5 мороза, местами до 10 мороза, по Прибайкалью до 4 тепла, днём 11-16, местами 5-10 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью около 0, днём 13-15 тепла.
В Улан-Удэ до +15
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Озвучил бурят-монгольский эпос известный актёр Жаргал Лодоев
Студенческие команды вузов Бурятии могут присоединиться к всероссийскому экологическому квесту «Лесомания»
В дело вмешалась прокуратура
Главбуха медучреждения оштрафовали
Ветер слабый
С 15 по 16 октября в Улан-Удэ пройдёт Гражданский форум «Гражданская инициатива и общественный контроль в интересах жителей Бурятии»
Двое братьев из Красноярского района решили сбежать от долгов лес
Вход свободный
Произойдёт это в январе 2019 года
Более полусотни пожилых людей мерились силами
Об этом сообщила заместитель начальника департамента - начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности городского департамента образования Маргарита Захарова
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт накануне Дня народного единства – 2 ноября во всех регионах страны
В эфире передачи поведали о бурятской кухне и местных достопримечательностях
Здесь два дня будет стоять мобильный пункт сдачи крови
Александр Клевакин из Ангарска выиграл серебро на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди ветеранов