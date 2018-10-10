В Улан-Удэ пройдёт Гражданский форум

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

С 15 по 16 октября в Улан-Удэ пройдёт Гражданский форум «Гражданская инициатива и общественный контроль в интересах жителей Бурятии»



В пленарном заседании форума примут участие глава Бурятии Алексей Цыденов, депутаты Народного Хурала, главы районов, представители Общественных палат Российской Федерации, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области, руководители и члены общественных организаций, гражданские активисты и другие. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- На Гражданском форуме будет проведён анализ участия гражданского общества в решении проблем развития республики, подведены итоги проделанной работы. Будут обсуждены и старые и новые идеи по развитию нашей республики. Сегодня закон позволяет гражданам осуществлять общественный контроль это обеспечивает открытость и прозрачность государственного аппарата. Чем чаще власть будет советоваться с общественностью, тем лучше, - подчеркнул председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.



- Согласно нашему законодательству, понятие общественного контроля устоялось, но мы хотим выстроить его структуру. Общественный контроль очень действенный инструмент и наш Гражданский форум – это инструмент донесения до властных структур тех проблем, которые интересуют общественность. Когда общественные институты контролируют сферу власти, есть результат –принятие управленческих решений, например. Постепенно власть становится более восприимчивой к общественным инициативам, - сказала представитель Бурятии в Общественной палате РФ Галина Горбатых.



В ходе форума участники рассмотрят вопросы:



- развитие системы образования в республике, взаимодействие участников образовательного процесса (ученик, родитель, учитель, администрация школы);

- сохранение природы байкальской территории;

- эффективность организации системы управления ЖКХ (ветхое аварийное жилье, тарифы на услуги ЖКХ и т.д.);

- ресурсы и механизмы развития НКО и некоммерческого сектора целом;

- развитие сельских территорий, учреждений социальной сферы в сельской местности, крестьянско-фермерских хозяйств, сельской экономики;

- реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и развитие Улан-Удэнской агломерации;

- туристический потенциал этно-конфессиональных объектов Республики Бурятия, особенности их сохранения и обслуживания туристов в них;

- социальная защита прав детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- безопасность населения республики на водных объектах, в лесных массивах, в зонах массового отдыха (курортах, оздоровительных лагерях, пляжах и т.д.);

- здоровая социальная активность и инициативность как основы формирования будущего поколения;

- ответственное родительство, возрождение и сохранение семейных ценностей.



На завершающей сессии будут подведены итоги работы дискуссионных площадок и принята итоговая резолюция форума.



