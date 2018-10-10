Двое сибиряков стали отшельниками из-за долгов

Двое братьев из Красноярского района решили сбежать от долгов лес



Они стали отшельниками в лесу в нескольких километрах от города Енисейск. Каждый имел внушительную задолженность, сообщили в УФССП по Красноярскому краю.



Согласно решению суда, старший из братьев обязан выплачивать алименты на содержание сына и дочери. Однако от исполнения своих отцовских обязанностей он всячески уклонялся. Та «помощь», которую оказывал мужччина, никак нельзя назвать таковой, а через некоторое время, после того, как взыскатель обратилась к судебным приставам — и вовсе скрылся. На текущий момент задолженность превышает 600 тысяч рублей.



- Сотрудник районного отдела судебных приставов, опросив множество людей, с которыми когда-либо контактировал должник, выяснил, что последний построил в лесу землянку, где и проживает. Сотрудники Службы обнаружили небольшую хижину, где ютились должник и... его брат, который, как установили судебные приставы, тоже имеет задолженность, но уже перед банком. Выступая поручителем, по причине необязательности основного заемщика, мужчина оказался должен банку более полутора миллионов рублей, - отмечают в УФССП.



Братьев доставили в отдел судебных приставов, где в отношении старшего был составлен административный протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Статья предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток. От второго получено объяснение неуплаты.



Вопрос с алиментами мужчина пообещал решить после отбытия наказания: он, имея рабочую профессию, подписал договор на работу вахтовым методом. Так потенциальный «вахтовик» будет погашать свою задолженность.

