Об этом сообщила заместитель начальника департамента - начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности городского департамента образования Маргарита Захарова
В 15 учреждениях образования установили пандусы, подъёмники, провели ремонт входных групп, оборудовали соответствующим образом санузлы.
Работы проводились в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Иркутска на 2016-2020 годы». Из городского бюджета на эти цели было направлено более 9 млн рублей.
Кроме того, в Иркутске ведётся обустройство лекотек в дошкольных учреждениях. В этом году службы психологического сопровождения и специальной педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными нарушениями и проблемами развития, были открыты в детских садах №№18 и 77. До конца года лекотеки появятся в дошкольных учреждениях №№51 и 122.
Справка:
Лекотека - это служба психологического сопровождения и специальной педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными нарушениями и проблемами развития.
15 учреждений образования Иркутска оборудовали для инвалидов
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