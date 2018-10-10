15 учреждений образования Иркутска оборудовали для инвалидов

Об этом сообщила заместитель начальника департамента - начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности городского департамента образования Маргарита Захарова



В 15 учреждениях образования установили пандусы, подъёмники, провели ремонт входных групп, оборудовали соответствующим образом санузлы.



Работы проводились в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Иркутска на 2016-2020 годы». Из городского бюджета на эти цели было направлено более 9 млн рублей.



Кроме того, в Иркутске ведётся обустройство лекотек в дошкольных учреждениях. В этом году службы психологического сопровождения и специальной педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными нарушениями и проблемами развития, были открыты в детских садах №№18 и 77. До конца года лекотеки появятся в дошкольных учреждениях №№51 и 122.



Справка:



Лекотека - это служба психологического сопровождения и специальной педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными нарушениями и проблемами развития.

