Квартет имени Давида Ойстраха выступит в Улан-Удэ

Концерт пройдёт в середине декабря



12 декабря на сцене Бурятской филармонии вновь выступит струнный квартет имени Давида Ойстраха. Концерт пройдёт при поддержке министерства культуры России в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».



- Квартет имени Давида Ойстраха - уникальный ансамбль, объединивший в своём составе ярких молодых российских солистов, которые уже добились мирового признания. Благодаря поддержке и решению семьи Давида Федоровича Ойстраха в 2012 году квартет был удостоен имени этого выдающегося музыканта, - рассказали в филармонии.



На вечере коллектив сыграет произведения всемирно известных композиторов.



