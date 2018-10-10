Концерт пройдёт в середине декабря
12 декабря на сцене Бурятской филармонии вновь выступит струнный квартет имени Давида Ойстраха. Концерт пройдёт при поддержке министерства культуры России в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».
- Квартет имени Давида Ойстраха - уникальный ансамбль, объединивший в своём составе ярких молодых российских солистов, которые уже добились мирового признания. Благодаря поддержке и решению семьи Давида Федоровича Ойстраха в 2012 году квартет был удостоен имени этого выдающегося музыканта, - рассказали в филармонии.
На вечере коллектив сыграет произведения всемирно известных композиторов.
Квартет имени Давида Ойстраха выступит в Улан-Удэ
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