Бурятия примет участие в «Большом этнографическом диктанте»

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт накануне Дня народного единства – 2 ноября во всех регионах страны
Мероприятие состоится в третий раз при поддержке Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
«Большой этнографический диктант» позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, а также привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. Участниками акции могут стать все жители России и зарубежных стран без возрастных ограничений и владеющие русским языком. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30.
Местами проведения акции в республике станут площадки в Улан-Удэ: Дом Дружбы народов Бурятии, ул. Ленина д. 12; Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова, ул. Ленина д. 17; Национальная библиотека, ул. Ербанова, д. 4; Бурятский государственный университет, ул. Смолина, д. 24а; Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова, ул. Трубачеева д. 140.
В районах республики площадками для написания диктанта станут: Заиграевская средняя общеобразовательная школа, п. Заиграево, ул. Октябрьская д. 3; Турунтаевская средняя общеобразовательная школа № 1, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 9; Иволгинская средняя общеобразовательная школа, с. Иволгинск, ул. Ленина д. 40.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года.
В прошлом году диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Бурятии акцию поддержали порядка 400 участников.
Бурятия примет участие в «Большом этнографическом диктанте»
Общество, Фото:
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