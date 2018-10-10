В органы соцзащиты направлено 8 человек
В МВД Бурятии подвели итоги второго этапа мероприятия «Бомж-2018». Операция проводилась в целях своевременной постановки на централизованный учёт людей без определённого места жительства.
В проведении операции ежедневно было задействовано 130 сотрудников органов внутренних дел республики. Совместно с полицейскими участие приняли работники жилищно-коммунальных хозяйств и представители органов социальной защиты населения, медицинские работники.
Полицейские проверяли торговые площади, рынки, теплотрассы, подвалы и чердаки и другие места. Выявлено и доставлено в органы внутренних дел 159 человек, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства, 32 из них поставлены на централизованный учёт МВД. У них сняли отпечатки пальцев, составили опознавательные карты.
С учёта снято 17 человек: кто-то из них умер, нашёл постоянное место жительства, трудоустроился, отправился в колонию. В органы социальной защиты населения направлено 8 человек.
Также раскрыто два преступления, совершённые бомжами. К административной ответственности за различные правонарушения привлечены 6 граждан данной категории.
В адрес директоров управляющих компаний и глав сельских поселений республики направлено 4 представления об устранении выявленных недостатков в технической укреплённости объектов жилищной сферы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии с учёта снято 17 бомжей
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