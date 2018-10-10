Конкурс чтецов пройдёт в Улан-Удэ

Он посвящён 95-летию со дня рождения поэта, прозаика Расула Гамзатова



К 95-летию со дня рождения поэта, прозаика, переводчика, публициста Расула Гамзатова в Улан-Удэ объявлен конкурс чтецов «Журавли над Россией».



Отборочный тур творческого состязания будет проходить 23-24 октября в Центральной городской библиотеке имени Калашникова, финал - 31 октября.



- Ждём заявок. Участие бесплатное, ждём молодёжь от 16 до 30 лет, - рассказали в учреждении.

