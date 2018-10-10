Он посвящён 95-летию со дня рождения поэта, прозаика Расула Гамзатова
К 95-летию со дня рождения поэта, прозаика, переводчика, публициста Расула Гамзатова в Улан-Удэ объявлен конкурс чтецов «Журавли над Россией».
Отборочный тур творческого состязания будет проходить 23-24 октября в Центральной городской библиотеке имени Калашникова, финал - 31 октября.
- Ждём заявок. Участие бесплатное, ждём молодёжь от 16 до 30 лет, - рассказали в учреждении.
Конкурс чтецов пройдёт в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В органы соцзащиты направлено 8 человек
Речь идёт о протезах, креслах-колясках и пр.
Он посвящён 95-летию со дня рождения поэта, прозаика Расула Гамзатова
В Иркутской области отмечается понижение температуры воздуха - на реках начинаются процессы ледообразования
Также эксперты объяснили, почему в России не принято улыбаться незнакомцам
Программу концерта музыканты исполнят на трёх инструментах
Театр кукол расскажет юным зрителям историю чёрно-бурого лиса
Визит состоится до конца года
Нарушения выявила транспортная прокуратура
Все билеты на спектакли распроданы
Они завоевали 2 серебра, 2 бронзы
Только после ареста автомашины читинец оплатил штрафы ГИБДД
В финале пулевик из Бурятии была на грани вылета из претендентов на медаль, но собралась в решающий момент
В забеге участвовало 60 атлетов
Прокуратура оштрафовала владельца