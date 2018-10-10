10 Октября

09 Октября

Популярное

Китайским туристам рассказали, как вести себя в России

Китайским туристам рассказали, как вести себя в России
Общество,  Фото:pixabay.com
Также эксперты объяснили, почему в России не принято улыбаться незнакомцам

Россия вошла в список самых популярных направлений для туристов из Китая, поэтому эксперты решили помочь иностранным гостям освоиться и подготовили специальную памятку, сообщают РИА Новости.

- Это восемь советов, которые помогут китайскому туристу вписаться в общество, понять другую культуру и не попадать в неловкие ситуации, — поясняют эксперты сервиса путешествий. — Её можно скачать и повесить в отеле, магазине, добавить в буклет или книгу.

В памятке эксперты объясняют, как вести себя китайским гостям в той или иной ситуации, чтобы быть верно понятыми местным населением.

Например, в российских ресторанах нужно заказывать блюда лично себе, говорится в памятке. В Китае же, как правило, в кафе подают большие порции, их ставят в центр стола и каждый кладет в тарелку то, что ему понравилось.

В России довольно холодно, поэтому люди едят в застёгнутой одежде, а не оголяют живот, как это нередко делают в Китае. Человек, сидящий в ресторане с голым животом, будет выглядеть странно, объясняют эксперты.

В памятке есть советы не шуметь после 23:00, уважать личное пространство других людей: «Для жителей России очень непривычно, например, касаться друг друга в толпе, даже в метро или на рынке».

Гостей просят не фотографировать людей без разрешения, вежливо вести себя в очередях.

Есть и объяснение, почему в России не принято улыбаться незнакомцам. «Не думайте, что если у человека «каменное» лицо, и он не улыбается, то что-то идет не так, — предупреждают в памятке. — Скорее всего, все в порядке, и это просто часть вежливости».

Китай туристы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии с учёта снято 17 бомжей
Общество, 10.10.2018
В органы соцзащиты направлено 8 человек
Инвалиды в Бурятии смогут контролировать закупки государства
Общество, 10.10.2018
Речь идёт о протезах, креслах-колясках и пр.
Конкурс чтецов пройдёт в Улан-Удэ
Конкурс чтецов пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 10.10.2018
Он посвящён 95-летию со дня рождения поэта, прозаика Расула Гамзатова
Навигацию закрыли на всех реках Иркутской области
Навигацию закрыли на всех реках Иркутской области
Общество, 10.10.2018
В Иркутской области отмечается понижение температуры воздуха - на реках начинаются процессы ледообразования
Китайским туристам рассказали, как вести себя в России
Китайским туристам рассказали, как вести себя в России
Общество, 10.10.2018
Также эксперты объяснили, почему в России не принято улыбаться незнакомцам
Концерт «От Вивальди до Пьяццоллы» пройдёт в Улан-Удэ
Концерт «От Вивальди до Пьяццоллы» пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 10.10.2018
Программу концерта музыканты исполнят на трёх инструментах
Театр «Ульгэр» представит в Улан-Удэ премьеру про лису
Театр «Ульгэр» представит в Улан-Удэ премьеру про лису
Общество, 10.10.2018
Театр кукол расскажет юным зрителям историю чёрно-бурого лиса
В Бурятии «запустили» железнодорожные переезды
В Бурятии «запустили» железнодорожные переезды
Общество, 10.10.2018
Нарушения выявила транспортная прокуратура
В Чите дочь должника заперлась от приставов в машине
Общество, 10.10.2018
Только после ареста автомашины читинец оплатил штрафы ГИБДД
Яна Енина из Бурятии завоевала серебро Юношеских Олимпийских игр
Яна Енина из Бурятии завоевала серебро Юношеских Олимпийских игр
Общество, 10.10.2018
В финале пулевик из Бурятии была на грани вылета из претендентов на медаль, но собралась в решающий момент
Бурятские атлеты покорили Пыхту
Бурятские атлеты покорили Пыхту
Общество, 10.10.2018
В забеге участвовало 60 атлетов
В Улан-Удэ в парке «Диво Lion» захламили территорию
В Улан-Удэ в парке «Диво Lion» захламили территорию
Общество, 10.10.2018
Прокуратура оштрафовала владельца

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^