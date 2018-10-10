Также эксперты объяснили, почему в России не принято улыбаться незнакомцам
Россия вошла в список самых популярных направлений для туристов из Китая, поэтому эксперты решили помочь иностранным гостям освоиться и подготовили специальную памятку, сообщают РИА Новости.
- Это восемь советов, которые помогут китайскому туристу вписаться в общество, понять другую культуру и не попадать в неловкие ситуации, — поясняют эксперты сервиса путешествий. — Её можно скачать и повесить в отеле, магазине, добавить в буклет или книгу.
В памятке эксперты объясняют, как вести себя китайским гостям в той или иной ситуации, чтобы быть верно понятыми местным населением.
Например, в российских ресторанах нужно заказывать блюда лично себе, говорится в памятке. В Китае же, как правило, в кафе подают большие порции, их ставят в центр стола и каждый кладет в тарелку то, что ему понравилось.
В России довольно холодно, поэтому люди едят в застёгнутой одежде, а не оголяют живот, как это нередко делают в Китае. Человек, сидящий в ресторане с голым животом, будет выглядеть странно, объясняют эксперты.
В памятке есть советы не шуметь после 23:00, уважать личное пространство других людей: «Для жителей России очень непривычно, например, касаться друг друга в толпе, даже в метро или на рынке».
Гостей просят не фотографировать людей без разрешения, вежливо вести себя в очередях.
Есть и объяснение, почему в России не принято улыбаться незнакомцам. «Не думайте, что если у человека «каменное» лицо, и он не улыбается, то что-то идет не так, — предупреждают в памятке. — Скорее всего, все в порядке, и это просто часть вежливости».
Китайским туристам рассказали, как вести себя в России
Общество, Фото:
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