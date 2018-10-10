Китайским туристам рассказали, как вести себя в России

Также эксперты объяснили, почему в России не принято улыбаться незнакомцам



Россия вошла в список самых популярных направлений для туристов из Китая, поэтому эксперты решили помочь иностранным гостям освоиться и подготовили специальную памятку, сообщают РИА Новости.



- Это восемь советов, которые помогут китайскому туристу вписаться в общество, понять другую культуру и не попадать в неловкие ситуации, — поясняют эксперты сервиса путешествий. — Её можно скачать и повесить в отеле, магазине, добавить в буклет или книгу.



В памятке эксперты объясняют, как вести себя китайским гостям в той или иной ситуации, чтобы быть верно понятыми местным населением.



Например, в российских ресторанах нужно заказывать блюда лично себе, говорится в памятке. В Китае же, как правило, в кафе подают большие порции, их ставят в центр стола и каждый кладет в тарелку то, что ему понравилось.



В России довольно холодно, поэтому люди едят в застёгнутой одежде, а не оголяют живот, как это нередко делают в Китае. Человек, сидящий в ресторане с голым животом, будет выглядеть странно, объясняют эксперты.



В памятке есть советы не шуметь после 23:00, уважать личное пространство других людей: «Для жителей России очень непривычно, например, касаться друг друга в толпе, даже в метро или на рынке».



Гостей просят не фотографировать людей без разрешения, вежливо вести себя в очередях.



Есть и объяснение, почему в России не принято улыбаться незнакомцам. «Не думайте, что если у человека «каменное» лицо, и он не улыбается, то что-то идет не так, — предупреждают в памятке. — Скорее всего, все в порядке, и это просто часть вежливости».



