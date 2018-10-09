В Бурятии работает школа общественных экологических инспекторов

Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии обучаются в «Школе общественных экологических инспекторов»



Данный проект создан Народным фронтом совместно с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Целью проекта является привлечение активных граждан к участию в общественном контроле в качестве общественных экологических инспекторов, сообщает пресс-служба ОНФ.



Всего в школу уже записались более 1,6 тыс. человек из всех регионов России, в Бурятии обучение проходят около 25 человек. Участники проекта после окончания семинаров сдадут экзамен, который даст им право претендовать на получение удостоверения общественного экологического инспектора. Они будут заниматься мониторингом исполнения нового «майского указа» президента в части экологии.



Обучение проходит в формате видеоконференции один раз в неделю. Каждый семинар посвящен конкретной проблематике: нарушениям в сфере лесопользования, проблемам водных ресурсов, обращению с отходами. Также инспекторы изучают федеральные и региональные программы в области охраны окружающей среды. В конце обучения каждого ждет экзамен с применением знаний на практике.



- После получения удостоверения инспекторы получат право фиксировать правонарушения в сфере охраны окружающей среды, – сообщил член регионального штаба ОНФ в Бурятии Алексей Бадмаев. – В ходе семинаров их обучают, как выявить нарушение и зафиксировать. В дальнейшем инспектор может передать информацию в контролирующие органы, а также может сделать запрос в органы власти для получения наиболее полной информации об объекте. Общественные инспекторы могут оказать серьёзную помощь в контроле природоохранного законодательства.



