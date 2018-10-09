Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии обучаются в «Школе общественных экологических инспекторов»
Данный проект создан Народным фронтом совместно с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Целью проекта является привлечение активных граждан к участию в общественном контроле в качестве общественных экологических инспекторов, сообщает пресс-служба ОНФ.
Всего в школу уже записались более 1,6 тыс. человек из всех регионов России, в Бурятии обучение проходят около 25 человек. Участники проекта после окончания семинаров сдадут экзамен, который даст им право претендовать на получение удостоверения общественного экологического инспектора. Они будут заниматься мониторингом исполнения нового «майского указа» президента в части экологии.
Обучение проходит в формате видеоконференции один раз в неделю. Каждый семинар посвящен конкретной проблематике: нарушениям в сфере лесопользования, проблемам водных ресурсов, обращению с отходами. Также инспекторы изучают федеральные и региональные программы в области охраны окружающей среды. В конце обучения каждого ждет экзамен с применением знаний на практике.
- После получения удостоверения инспекторы получат право фиксировать правонарушения в сфере охраны окружающей среды, – сообщил член регионального штаба ОНФ в Бурятии Алексей Бадмаев. – В ходе семинаров их обучают, как выявить нарушение и зафиксировать. В дальнейшем инспектор может передать информацию в контролирующие органы, а также может сделать запрос в органы власти для получения наиболее полной информации об объекте. Общественные инспекторы могут оказать серьёзную помощь в контроле природоохранного законодательства.
В Бурятии работает школа общественных экологических инспекторов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Учебные сборы кинологов Сибирского регионального центра МЧС России проходят с 3 октября в урочище «Зеленый шум» Минусинского района Красноярского края
Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии обучаются в «Школе общественных экологических инспекторов»
17 октября альтист Владимир Ткаченко и пианистка Анна Копылова сыграют программу «Элегия альта» на сцене Бурятской филармонии
На состязания прибудут участники из Иркутской области, Забайкальского края, Монголии и Китая
13 октября в городе пройдёт субботник
Операция состоится в середине октября
В Иркутске во Дворце спорта «Труд» с 4 по 7 октября проходили чемпионат и первенство области по стрельбе из лука
Горожане активно следят за их перемещениями
11 декабря в Московском Гостином дворе традиционно состоится III международный Кремлёвский кадетский бал
До конца 2018 года в Иркутске будет завершено строительство трёх детских садов, два уже сданы в эксплуатацию
Случаев гриппа не зарегистрировано
Рейтинг возглавил iPhone 5s
Приём состоится в аппарате бурятского омбудсмена
Ролик снимался в Улан-Удэ и Иволгинском районе
Соревнования прошли во Владимире