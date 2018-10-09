Владимир Ткаченко даст концерт в Улан-Удэ с пианисткой

17 октября альтист Владимир Ткаченко и пианистка Анна Копылова сыграют программу «Элегия альта» на сцене Бурятской филармонии



Владимир Ткаченко – альтист, дирижёр, солист Бурятской филармонии. Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию по классу альта. Стажировался в Соединенных Штатах Америки, в Струнной академии в Нидерландах, как дирижер обучался в Академии искусств в городе Пьяченца (Италия). В послужном списке музыканта работа с такими оркестрами, как «Новая Россия», «MusicAeterna», Государственный симфонический оркестр республики Беларусь, Камерный оркестр Минской филармонии, Камерный оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии, Национальный камерный ансамбль «Солисты Киева» и другие.



По словам Владимира Ткачено, программа нового концерта составлялась из тех музыкальных произведений, которые ему давно хотелось исполнить. Так, в неё вошли сочинения мировых классиков 18-20 веков: И. Баха, Ф. Мендельсона, С. Рахманинова, М. Бруха и других.



Партию для фортепиано сыграет Анна Копылова, лауреат международных конкурсов, преподаватель и концертмейстер Колледжа искусств им. П. И. Чайковского.



Концерт состоится 17 октября, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



Программа концерта:



1 отделение

И. Бах. Соната №1 для альта и фортепиано

Ф. Мендельсон. Соната c-moll для альта и фортепиано



2 отделение

М. Брух. Kol Nidrei

С. Рахманинов. Анданте из сонаты для виолончели и фортепиано

Ф. Бридж. Allegro appassionato

А. Вьетан. Элегия

