Владимир Ткаченко даст концерт в Улан-Удэ с пианисткой

17 октября альтист Владимир Ткаченко и пианистка Анна Копылова сыграют программу «Элегия альта» на сцене Бурятской филармонии
Владимир Ткаченко – альтист, дирижёр, солист Бурятской филармонии. Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию по классу альта. Стажировался в Соединенных Штатах Америки, в Струнной академии в Нидерландах, как дирижер обучался в Академии искусств в городе Пьяченца (Италия). В послужном списке музыканта работа с такими оркестрами, как «Новая Россия», «MusicAeterna», Государственный симфонический оркестр республики Беларусь, Камерный оркестр Минской филармонии, Камерный оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии, Национальный камерный ансамбль «Солисты Киева» и другие.
По словам Владимира Ткачено, программа нового концерта составлялась из тех музыкальных произведений, которые ему давно хотелось исполнить. Так, в неё вошли сочинения мировых классиков 18-20 веков: И. Баха, Ф. Мендельсона, С. Рахманинова, М. Бруха и других.
Партию для фортепиано сыграет Анна Копылова, лауреат международных конкурсов, преподаватель и концертмейстер Колледжа искусств им. П. И. Чайковского.
Концерт состоится 17 октября, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
Программа концерта:
1 отделение
И. Бах. Соната №1 для альта и фортепиано
Ф. Мендельсон. Соната c-moll для альта и фортепиано
2 отделение
М. Брух. Kol Nidrei
С. Рахманинов. Анданте из сонаты для виолончели и фортепиано
Ф. Бридж. Allegro appassionato
А. Вьетан. Элегия
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