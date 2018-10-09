Спартакиада ветеранов спорта пройдёт в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На состязания прибудут участники из Иркутской области, Забайкальского края, Монголии и Китая



13-14 октября в спортивном комплексе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии состоится IV Международная спартакиада среди ветеранов спорта. В соревнованиях примут участие представители Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Монголии и Китая.



Сборные команды регионов и стран участниц посоревнуются в следующих видах спорта:



- волейбол (мужчины);

- шахматы (мужчины/женщины);

- легкоатлетический кросс (мужчины/женщины);

- волейбол (женщины);

- настольный теннис (мужчины/женщины).



Открытие состязаний состоится 13 октября в 10:00 часов, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

