На состязания прибудут участники из Иркутской области, Забайкальского края, Монголии и Китая
13-14 октября в спортивном комплексе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии состоится IV Международная спартакиада среди ветеранов спорта. В соревнованиях примут участие представители Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Монголии и Китая.
Сборные команды регионов и стран участниц посоревнуются в следующих видах спорта:
- волейбол (мужчины);
- шахматы (мужчины/женщины);
- легкоатлетический кросс (мужчины/женщины);
- волейбол (женщины);
- настольный теннис (мужчины/женщины).
Открытие состязаний состоится 13 октября в 10:00 часов, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Спартакиада ветеранов спорта пройдёт в Бурятии
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