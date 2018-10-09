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Спартакиада ветеранов спорта пройдёт в Бурятии

Спартакиада ветеранов спорта пройдёт в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На состязания прибудут участники из Иркутской области, Забайкальского края, Монголии и Китая

13-14 октября в спортивном комплексе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии состоится IV Международная спартакиада среди ветеранов спорта. В соревнованиях примут участие представители Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Монголии и Китая.

Сборные команды регионов и стран участниц посоревнуются в следующих видах спорта:

- волейбол (мужчины);
- шахматы (мужчины/женщины);
- легкоатлетический кросс (мужчины/женщины);
- волейбол (женщины);
- настольный теннис (мужчины/женщины).

Открытие состязаний состоится 13 октября в 10:00 часов, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии. 
спорт спартакиада
 
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