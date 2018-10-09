В Улан-Удэ вывезли более 15,5 кубометров мусора

13 октября в городе пройдёт субботник



В рамках осеннего месячника чистоты на сегодня вывезено более 15,5 кубометров мусора.



Напомним, что 17 сентября в Улан-Удэ стартовал месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий с проведением общегородского субботника 13 октября. В день проведения субботника приём мусора на полигон будет проводиться бесплатно, сообщает управление по информационной политике городской администрации.

