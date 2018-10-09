В Этнографическом музее Бурятии построили новый вольер для медведя

До этого два медведя уходили в спячку в одном вольере
В Уголке живой природы Этнографического музея народов Забайкалья медведь по кличке Малыш переезжает в обновлённый вольер. Ремонт вольера проведён за счет средств республиканского бюджета и собственных средств музея при активном участии студентов Железнодорожного колледжа.
- Зимняя спячка, совсем скоро предстоящая Малышу, пройдёт в условиях новой просторной отдельной «берлоги». В природе медведи ведут одиночный образ жизни. Теперь у Малыша и медведицы Семенихи есть возможность провести зиму в уединении, каждому в своём вольере. Уже ведутся работы по разработке планов ландшафтных вольеров для питомцев Уголка живой природы, соответствующих всем современным требованиям, - рассказали в музее.
Также в учреждении отмечают, что текущее состояние электрохозяйства представляет собой высокую степень пожарной опасности. Связано это с тем, что с момента открытия музея в 1973 году ремонт сетей не проводился - в то время как вся система отопления и освещения работает за счёт электроснабжения.
На сегодня сети переданы на обслуживание АО «Улан-Удэ Энерго», которое уже приступило к полной замене электрохозяйства.
- Работа предстоит масштабная, так как необходимо произвести замену и ремонт 87 электрических опор, 1600 метров линий и 600 метров кабеля. Дальнейшая эксплуатация и обслуживание также будут осуществляться АО «Улан-Удэ Энерго». Первоочередные работы продлятся до середины ноября, а уже в следующем году запланирована работа по установке новой системы освещения на всей территории музея, - пояснили в учреждении.
Этнографический музей народов Забайкалья является одним из крупнейших музеев под открытым небом в России. Занимает территорию площадью 37 гектаров, где собрано более 40 архитектурных памятников и свыше 11 тысяч экспонатов.
Территория музея разделена на несколько комплексов. Здесь также находится Уголок живой природы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последнее время зверей из Этнографического музея под опеку стали активнее брать местные предприниматели. В июле этого года в музей был назначен новый директор – пост занял бывший чиновник администрации главы Бурятии Сергей Мещеряков.
В Этнографическом музее Бурятии построили новый вольер для медведя
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