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В Бурятском оперном театре дебютируют два солиста

В Бурятском оперном театре дебютируют два солиста
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
12 октября на сцене Бурятского государственного театра оперы и балета прозвучат знаменитые арии из оперы «Евгений Онегин»

Этот день станет дебютом для двух молодых артистов театра Соёла Батуева и Марии Балдановой. Оба солиста в свое время были учениками народного артиста Бурятии Баира Базарова по классу вокального отделения Колледжа искусств им.Чайковского, сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.

За плечами Соёла Батуева Московская государственная консерватория им. Чайковского, класс профессора, народного артиста России Бориса Кудрявцева, а также стажировка в академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

Мария Балданова окончила Российскую Академию Музыки им. Гнесиных.

Соёл Батуев уже пробовал свои силы в опере «Евгений Онегин» в 2015 году в оперном театре консерватории им. Чайковского. Тогда он исполнил партию Ленского. В этой роли на сцене Бурятского театра оперы и балет зритель сможет увидеть его 12 октября. Мария Балданова появится в образе Ольги.

Полный список артистов, принимающих участие в спектакле 12 октября:

Дирижер-постановщик: Валерий Волчанецкий
Режиссер: Вера Домбровская
Хормейстеры: Валерий Волчанецкий, Александр Саможапов, Евгения Сулейманова
Концертмейстеры: Дарима Линховоин, Наталья Селиванова, Саян Манжигеев, Елена Березовская

Татьяна – Елена Мохосова
лауреат Республиканского конкурса

Онегин – Мунхзул Намхай
народный артист Республики Бурятия

Ленский – Соёл Батуев
лауреат Международных конкурсов

Ольга – Мария Балданова
дипломант международного конкурса

Няня – Татьяна Шойдогбаева
заслуженная артистка Российской Федерации

Трике – Чингис Иванов
лауреат международного конкурса

Ларина – Лариса Соковикова
заслуженная артистка Республики Бурятия

Гремин – Батэрдэнэ Доржцэдэн
лауреат международных конкурсов

Ротный – Галсан Ванданов
дипломант международных конкурсов

Гильо – Галсан Ванданов
дипломант международных конкурсов

Зарецкий – Эдуард Жагбаев
лауреат всероссийских конкурсов


театр оперы и балета
 
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