В Бурятском оперном театре дебютируют два солиста

Этот день станет дебютом для двух молодых артистов театра Соёла Батуева и Марии Балдановой. Оба солиста в свое время были учениками народного артиста Бурятии Баира Базарова по классу вокального отделения Колледжа искусств им.Чайковского, сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.
За плечами Соёла Батуева Московская государственная консерватория им. Чайковского, класс профессора, народного артиста России Бориса Кудрявцева, а также стажировка в академии молодых оперных певцов Мариинского театра.
Мария Балданова окончила Российскую Академию Музыки им. Гнесиных.
Соёл Батуев уже пробовал свои силы в опере «Евгений Онегин» в 2015 году в оперном театре консерватории им. Чайковского. Тогда он исполнил партию Ленского. В этой роли на сцене Бурятского театра оперы и балет зритель сможет увидеть его 12 октября. Мария Балданова появится в образе Ольги.
Полный список артистов, принимающих участие в спектакле 12 октября:
Дирижер-постановщик: Валерий Волчанецкий
Режиссер: Вера Домбровская
Хормейстеры: Валерий Волчанецкий, Александр Саможапов, Евгения Сулейманова
Концертмейстеры: Дарима Линховоин, Наталья Селиванова, Саян Манжигеев, Елена Березовская
Татьяна – Елена Мохосова
лауреат Республиканского конкурса
Онегин – Мунхзул Намхай
народный артист Республики Бурятия
Ленский – Соёл Батуев
лауреат Международных конкурсов
Ольга – Мария Балданова
дипломант международного конкурса
Няня – Татьяна Шойдогбаева
заслуженная артистка Российской Федерации
Трике – Чингис Иванов
лауреат международного конкурса
Ларина – Лариса Соковикова
заслуженная артистка Республики Бурятия
Гремин – Батэрдэнэ Доржцэдэн
лауреат международных конкурсов
Ротный – Галсан Ванданов
дипломант международных конкурсов
Гильо – Галсан Ванданов
дипломант международных конкурсов
Зарецкий – Эдуард Жагбаев
лауреат всероссийских конкурсов