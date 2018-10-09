В Бурятском оперном театре дебютируют два солиста



Дирижер-постановщик: Валерий Волчанецкий

Режиссер: Вера Домбровская

Хормейстеры: Валерий Волчанецкий, Александр Саможапов, Евгения Сулейманова

Концертмейстеры: Дарима Линховоин, Наталья Селиванова, Саян Манжигеев, Елена Березовская



Татьяна – Елена Мохосова

лауреат Республиканского конкурса



Онегин – Мунхзул Намхай

народный артист Республики Бурятия



Ленский – Соёл Батуев

лауреат Международных конкурсов



Ольга – Мария Балданова

дипломант международного конкурса



Няня – Татьяна Шойдогбаева

заслуженная артистка Российской Федерации



Трике – Чингис Иванов

лауреат международного конкурса



Ларина – Лариса Соковикова

заслуженная артистка Республики Бурятия



Гремин – Батэрдэнэ Доржцэдэн

лауреат международных конкурсов



Ротный – Галсан Ванданов

дипломант международных конкурсов



Гильо – Галсан Ванданов

дипломант международных конкурсов



Зарецкий – Эдуард Жагбаев

лауреат всероссийских конкурсов







Этот день станет дебютом для двух молодых артистов театра Соёла Батуева и Марии Балдановой. Оба солиста в свое время были учениками народного артиста Бурятии Баира Базарова по классу вокального отделения Колледжа искусств им.Чайковского, сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.За плечами Соёла Батуева Московская государственная консерватория им. Чайковского, класс профессора, народного артиста России Бориса Кудрявцева, а также стажировка в академии молодых оперных певцов Мариинского театра.Мария Балданова окончила Российскую Академию Музыки им. Гнесиных.Соёл Батуев уже пробовал свои силы в опере «Евгений Онегин» в 2015 году в оперном театре консерватории им. Чайковского. Тогда он исполнил партию Ленского. В этой роли на сцене Бурятского театра оперы и балет зритель сможет увидеть его 12 октября. Мария Балданова появится в образе Ольги.