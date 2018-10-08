ОМОНовцы из Бурятии получили краповые береты





Квалификационные испытания военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа войск национальной гвардии на право ношения крапового берета прошли на базе учебного центра «Горный» отряда специального назначения «Ермак» в Новосибирской области. Успешно прошли испытания 12 человек, двое из которых сотрудники ОМОН из Республики Бурятия – прапорщик полиции Артем Куприянов и старший сержант полиции Алдар Дугаров.К испытаниям были допущены 41 кандидат из отрядов специального назначения, СОБРа и ОМОНа Сибирского округа Росгвардии. Все спецназовцы прошли серьёзный предварительный отбор в своих подразделениях по месту службы.В течение двух дней с военнослужащими и сотрудниками проводились учебно-методические занятия, проверка экипировки, состояния вооружения, средств индивидуальной защиты, а также контрольно-проверочные занятия по физической подготовке, выполнение нормативов по связи, военно-инженерной, огневой и горной подготовке.На заключительном, третьем этапе кандидаты в краповые береты преодолели 10 километровый марш-бросок по пересеченной местности с преодолением завалов, участков болотистой местности, водной преграды и других естественных препятствий с отработкой тактических вводных в ходе передвижения. Участники прошли специальную штурмовую полосу, выполнили упражнения по огневой и высотной подготовке с элементами штурма здания, захваченного вооруженными преступниками.Завершающим этапом испытаний стал 12-минутный спарринг с опытными инструкторами.Прошедшим испытание сотрудникам и военнослужащим в торжественной обстановке им были вручены краповые береты. Бойцу бурятского ОМОН Артему Куприянову командующий вручил свои наручные часы за отличный спарринг. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.