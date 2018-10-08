08 Октября

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Две улан-удэнки участвуют в шоу «Mongolia's Next Top Model»

Две улан-удэнки участвуют в шоу «Mongolia's Next Top Model»
Общество, 
Ученицы модельного агентства Софьи Ни покоряют монгольское телешоу. ВИДЕО

Две девушки из Бурятии Алина Дансаранова и Бэлигма Янсанова участвуют в шоу «Mongolia's Next Top Model» (Следующая топ-модель Монголии). Девушки представляют известное улан-удэнское агентство Софьи Ни. 


Бэлигма Янсанова


Алина Дансаранова


В Сети выложен первый выпуск монгольского телевизионного шоу «Mongolia's Next Top Model», франшизы известной программы «Топ-модель по-американски». В первом выпуске большое внимание было уделено 19-летней улан-удэнке Бэлигме Янсановой. В начале программы она представилась на русском языке.

Затем в конце передачи она поделилась своими впечатлениями после заселения моделей в комнаты в специальном доме.

- Мы побежали, заняли комнаты, на кроватях были сюрпризы, различная косметика. Мы начали смотреть, читать, что это. Было очень классно, - говорит жительница столицы Бурятии. 


 

Ведёт реалити-шоу модель Нора Дагва.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2012 году во втором сезоне шоу «Топ-модель по-русски» приняла участие улан-удэнка Евгения Шагдарова. Она остановилась всего в нескольких шагах от финала
телешоу модель
 
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