Две улан-удэнки участвуют в шоу «Mongolia's Next Top Model»

Бэлигма Янсанова

Алина Дансаранова













Ведёт реалити-шоу модель Нора Дагва.



Как сообщал «Байкал-Daily», в 2012 году во втором сезоне шоу «Топ-модель по-русски» приняла участие улан-удэнка Евгения Шагдарова. Она остановилась

Ведёт реалити-шоу модель Нора Дагва.Как сообщал «Байкал-Daily», в 2012 году во втором сезоне шоу «Топ-модель по-русски» приняла участие улан-удэнка Евгения Шагдарова. Она остановилась всего в нескольких шагах от финала

В Сети выложен первый выпуск монгольского телевизионного шоу «Mongolia's Next Top Model», франшизы известной программы «Топ-модель по-американски». В первом выпуске большое внимание было уделено 19-летней улан-удэнке Бэлигме Янсановой. В начале программы она представилась на русском языке.Затем в конце передачи она поделилась своими впечатлениями после заселения моделей в комнаты в специальном доме.- Мы побежали, заняли комнаты, на кроватях были сюрпризы, различная косметика. Мы начали смотреть, читать, что это. Было очень классно, - говорит жительница столицы Бурятии.