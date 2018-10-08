В честь праздника пройдёт ряд культурно-развлекательных мероприятий
В течение нескольких дней октября в музее истории Бурятии запланированы мероприятия в честь 95-летнего юбилей. Состоятся международная научно-практическая конференция, флешмобы, акции, открытие юбилейной выставки и др.
Для гостей из других регионов России будет проведена экскурсия по городу, по историческим местам Улан-Удэ-Верхнеудинска.
11 октября гостей юбилея ожидают в Бальном зале БГУ, где студенты исторического факультета проведут флешмоб «95 - Музею», на котором состоится планарное заседание. Будет представлена стендовая передвижная выставка. Во время заседания состоится презентация видеоролика о музее, созданного режиссёром Владимиром Шираповым.
В 13.30 в здании юбиляра – в музее истории Бурятии имени Хангалова состоится торжественное открытие юбилейной выставки «Бурятская этнография: от мифа до музейного предмета», посвящённой 160-летию со дня рождения выдающегося этнографа Матвея Хангалова.
Продолжение конференции запланировано уже в музее истории.
12 октября участники конференции посетят знаменитый Новоселенгинский музей декабристов, который расположен в доме купца Старцева.
В этот день в торгово-развлекательном комплексе «Пионер» состоится презентация документального фильма «Феномен Д.Д. Этигэлова. Загадка бурятского ламы» в 16:00 и 16:40. В начале каждого сеанса создатели фильма, снятого по президентскому гранту, расскажут про проект и презентуют доклад, написанный в рамках проекта, а по окончании фильма зрители смогут пообщаться с творческой группой.
13 октября Музей истории Бурятии в честь своего юбилея дарит подарок всем жителям и гостям города Улан-Удэ, а именно бесплатное посещение выставок «Хронограф Бурятии» и «Бурятская этнография: от мифа до музейного предмета», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Музей истории Бурятии отмечает 95-летие
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