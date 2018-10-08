Жителя Бурятии накажут за заросший сельхозучасток

Возбуждено административное дело
Во время планового рейда специалист Россельхознадзора выявил нарушения на земельном участке сельхозназначения, расположенного в 3 км от села Зун-Оронгой Иволгинского района Бурятии.
Во время визуального осмотра участка установлено, что он полностью зарос сорной растительностью: пыреем, лебедой и ковылём.
В отношении собственника должностным лицом возбуждено дело об административном правонарушении. Будет проведена внеплановая проверка, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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