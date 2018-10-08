На переходе на Центральном рынке в Улан-Удэ отключат лифты

Неудобства связаны с похолоданием



В связи с похолоданием и наступлением минусовых температур с 15 октября будут отключены подъёмные платформы пешеходного перехода по улице Балтахинова на остановке «Центральный рынок».



Об этом сообщают в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

