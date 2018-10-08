Жителям Бурятии предлагают голосовать за лучших участковых





Завершится голосование 16 октября.



Победитель регионального этапа будет представлять республику среди всех регионов страны.









Ссылка для голосования – https://03.xn--b1aew.xn--p1ai/press/Nashi_proekti/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9











В нём принимают участие 10 участковых уполномоченных полиции, которые стали победителями первого этапа конкурса, проводимого среди участковых региона.Ознакомиться с анкетами и проголосовать за конкурсантов можно на официальном сайте регионального МВД. После изучения представленных материалов пользователи смогут отдать свои голоса лучшему, по их мнению, участковому уполномоченному полиции Бурятии.