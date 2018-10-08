Жителям Бурятии предлагают голосовать за лучших участковых

На официальном сайте МВД по Бурятии дан старт онлайн-голосованию за участников второго этапа всероссийского конкурса «Народный участковый - 2018»
В нём принимают участие 10 участковых уполномоченных полиции, которые стали победителями первого этапа конкурса, проводимого среди участковых региона.
Ознакомиться с анкетами и проголосовать за конкурсантов можно на официальном сайте регионального МВД. После изучения представленных материалов пользователи смогут отдать свои голоса лучшему, по их мнению, участковому уполномоченному полиции Бурятии.
Завершится голосование 16 октября.
Победитель регионального этапа будет представлять республику среди всех регионов страны.
Ссылка для голосования – https://03.xn--b1aew.xn--p1ai/press/Nashi_proekti/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
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На официальном сайте МВД по Бурятии дан старт онлайн-голосованию за участников второго этапа всероссийского конкурса «Народный участковый - 2018»
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