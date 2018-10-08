В Бурятии работает «горячая линия» о коррупции

Заработала она сегодня



С 8 по 12 октября Управлением Роспотребнадзора по Бурятии организована работа «горячей линии» по фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны сотрудников.



Граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица могут обратиться ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 часов, перерыв с 12.00 до 12.45 часов по телефону 8 (3012) 41-34-81.



Кроме того, в целях противодействия коррупционным правонарушениям со стороны сотрудников управления, в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 8 (3012) 37-23-30, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

