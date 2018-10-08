В Бурятии пройдёт фестиваль «Докфест»

Мероприятие стартует в эту пятницу



Фестиваль документальных и художественных фильмов пройдёт в Национальной библиотеке. Увидеть фильмы, созданные в том числе в рамках программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Бурятии» зрители смогут 12 октября с 12:00 в конференц-зале на улице Ербанова 4.



- В настоящее время языковое и культурное многообразия рассматриваются как одни из наиболее ценных элементов мирового культурного наследия. Задачей современной языковой политики республики является сохранение бурятского языка как базовой этнической ценности и повышения роли бурятского языка как государственного. Для решения глобальной задачи в республике разрабатываются и финансируются различные программы, - сообщает пресс-служба библиотеки.



С 2007 года учреждён республиканский праздник «День бурятского языка». В последнее время активно снимаются фильмы, посвящённые творчеству бурятских писателей, поэтов, артистов, художников, а также художественные анимационные и игровые картины.



Программа:



12:00 – Нон-стоп:

- Анимационный короткометражный фильм «Хууршан» (Хурист) (на бурятском языке, с русскими субтитрами);



- Художественный короткометражный фильм «Хранители» (на русском языке).



14:00 – Нон-стоп:

— Документальный фильм «Ая Гангын дуушан», посвященный творчеству народного поэта Дондока Улзытуева (на бурятском языке с русскими субтитрами);



— Документальный фильм «Арсалдан», посвященный народному поэту Николаю Дамдинову (на бурятском языке);



— Документальный фильмы «Хлолын харгыда», посвященный народному поэту Цырендулме Дондогой (на бурятском языке).



16:00 – Нон-стоп:

— Документальный фильм «1975 оной алтан хэбэл» (от Колледжа искусств им. П.И. Чайковского) (на бурятском языке);



— Документальный фильм «Мунгэн сэдьхэл – серебряная душа Бурятии» (от Национального музея РБ) (на бурятском языке с русскими субтитрами).

