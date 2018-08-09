Для музейщиков Бурятии специалисты Эрмитажа проведут мастер-класс

Они научат основам реставрации станковой живописи



28 – 30 августа в Национальном музее Бурятии состоятся мастер-класс и круглый стол, посвящённые основам реставрации станковой живописи. Их проведут в рамках долгосрочной программы Государственного Эрмитажа и системы Coca-Cola в России «Сохраним культурное наследие вместе», сообщают в пресс-служба Национального музея Бурятии.



Специалисты из Эрмитажа проведут мастер-классы по реставрации в Национальном музее Республики Бурятия уже в четвёртый раз. В этом году на мастер-классе по реставрации живописи соберутся специалисты со всего региона, включая Бурятию, Читу, Красноярск, Иркутск и Владивосток. По завершению мастер-классов состоится круглый стол, где реставраторы обсудят вопросы своей профессиональной деятельности.



- Это большая удача, что наш музей стал постоянным участником программы «Сохраним культурное наследие вместе», – говорит директор Национального музея Республики Бурятия Татьяна Анатольевна Бороноева, – На протяжении нескольких к нам приезжали специалисты отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа по реставрации археологического металла, буддийской живописи и ткани. Это высококвалифицированные специалисты и потрясающие люди, которые день за днём работают, чтобы сохранить красоту и богатство уникального наследия нашей страны.



По словам организаторов, программа «Сохраним культурное наследие вместе», стартовавшая в 2010 году, призвана привнести передовой международный опыт и инновационные технологии в реставрационные процессы, проводимые как в Государственном Эрмитаже, так и за его пределами. В рамках этой программы в крупнейших музеях мира состоялись стажировки реставраторов Государственного Эрмитажа, которые теперь делятся приобретёнными знаниями и навыками с коллегами из других российских музеев.

