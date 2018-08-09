В Бурятии запретили вылов байкальского омуля

Начинается нерестовый период
Байкальский омуль на три месяца возьмут под усиленную охрану. До 15 ноября вводится запрет на лов рыбы.
Ангаро-Байкальским управлением по рыболовству подготовлен и согласован межведомственный план мероприятий по охране нерестового омуля в 2018 году. На время нереста с 15 августа начнут работать стационарные и передвижные рыбоохранные посты в Кабанском, Северобайкальском и Баргузинском районах.
Кроме того, будет усилен контроль за автомобильным и железнодорожным транспортом, сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.
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