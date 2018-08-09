Влюблённые подавали заявления заранее
Жители Бурятии заранее подавали заявления в ЗАГС, чтобы попасть в красивую дату «всех восьмёрок». Так, 8 августа, которое выпало на будничный день, в Бурятии зарегистрировали брак 72 пар молодожёнов. Из них в Улан-Удэ сочетались браком 55 пар.
На следующую красивую дату, которая приходится на 18 августа заявление подали 127 пар, из них в Улан-Удэ поженятся 89 пар влюблённых.
Как сообщал «Байкал-Daily», 200 пар поженились 8 августа в Иркутской области. Очередная красивая дата придётся на 18 августа. В этот день в регионе официально зарегистрируют 246 браков. Большая часть из них в Иркутске – около 100.
В Бурятии в день «всех восьмёрок» поженились 72 пары
Общество, Фото:
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