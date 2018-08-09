В Бурятии в день «всех восьмёрок» поженились 72 пары

Отдыхающих встречают горы мусора, а оплату берут едва не за каждый шаг, негодуют люди

В их состав входит сильнодействующее вещество – сибутрамин

Оно разработано для начинающих аграриев

Им предлагают принять участие в специальной стипендиальной программе

Если хотя бы одна платформа будет использоваться птицами, то проект будет продолжен