Жители Бурятии возмущены «обдираловкой» на озере Щучье

Отдыхающих встречают горы мусора, а оплату берут едва не за каждый шаг, негодуют люди



Жители Бурятии выражают протест по стоимости отдыха на озере Щучье, где установлен шлагбаум. Они ссылаются на высокую цену въезда на территорию и плату за каждую услугу по-отдельности. При этом отдых на пляже оставляет желать лучшего – горы окурков и мусор встречают отдыхающих.



- Что творится на озере Щучьем? При въезде, платим 120 рублей с машины + 70 рублей за человека. Контролёр объясняет это тем, что администрация Селенгинского района, распорядилась. Документы поднимаем и там дядя, какой-то указан, который проживает в этой же деревни, где и расположено озеро. Ладно, едем дальше. Чтобы остановиться и поставить палатку, то нужно ещё одному дяде заплатить. Это что за обдиралово то происходит?! Пошли в магазин за хлебом, и «здрасти»... хлеб, представляете хлеб, стоит 100 рублей. Да у нас дешевле тогда на Байкал съездить, чем на озеро, где пляж усеян окурками, - негодуют в Сети жители республики.



В администрации Селенгинского района «Байкал-Dailу» подтвердили, что въезд на территорию стоит 120 рублей с автомобиля и по 70 рублей нужно выложить с каждого сидящего в нём человека. Аренда пляжного инвентаря оплачивается отдельно. Так, за отдых в беседке придётся выложить 100 рублей за один час, а за лежак 40 рублей в час.



Оказалось, что у администрации заключено концессионное соглашение с юридическим лицом ООО «Озеро Щучье», которое и выдаёт квитанции за оплату от своего имени.



- Территория озера является рекреационной зоной, что предполагает оказание туристических услуг. По договору руководитель ООО «Озеро Щучье» должен обеспечивать надлежащий санитарный порядок на пляже, проводить уборку территории, укомплектовать спасательные посты, организовать работу медпункта, не допускать нахождения на территории пляжа маломерных судов, - поясняют в администрации.



При этом если раньше тарифы устанавливала постановлением администрация района, то сейчас юридическое лицо делает это самостоятельно.



- Все документы у юридического лица есть. Он исследовал озеро, заключил договора с организациями, занимающимися вывозом мусора. Платит спасателям, с которыми у него также заключён договор. В эти 70 рублей входят и услуги медпункта. В начале сезона предприниматель к нам обращался и просил установить тарифы, мы ему объяснили, что он как юридическое лицо должен утверждать их сам, - рассказали «Байкал-Daily» в комитете по планированию, экономическому развитию и туризму Селенгинского района.



Жители республики не понимают, куда тратятся собранные с них средства, потому что на пляже не хватает туалетов, и он зарастает кучей мусора. Кроме того, по их словам не хватает и внешнего благоустройства – асфальтированных дорожек и завезённого песка.



Многие, подсчитывая расходы на такой отдых, даже планируют сменить его на сервис зарубежных стран:



«Да, что- то уж слишком цену задрали! Ладно бы ещё только за машину брали, как в Лемасово, а то ещё и за каждого человека! За 5 человек пришлось платить 450 рублей, не за что, просто так подарить! В Лемасово хоть туалеты через каждые несколько метров, и чистота! Взяли бы хоть песочка завезли на берег для детишек или мусор бы собирали (а то утро пятницы, а уже кучи мусора! Что будет тогда в воскресенье вечером?), асфальтирование дорожек бы провели, видно было бы, что деньги реально идут на благоустройство территории. Хоть был бы какой сервис или что-то похожее, за что можно было бы ещё деньги отдавать, а то даже туалетов нет дальше по пляжу, только в начале, а дальше - уже за всеми деревьями. Постыдился бы этот дядя так нагло деньги драть и ничего не делать, но видимо, у таких людей совести нет. Куда надзорные органы только смотрят?»



«В июле с машины брали 100, уже цены повысили? В прошлом году вообще было 70 с машины, и куда идут эти деньги? Столько людей туда приезжает отдыхать, а с прошлого года они установили дополнительно только два туалета, действительно на Байкал дешевле съездить»



«Вышли перед шлагбаумом, пошли в домики, нас эти чёртовы сборщики остановили, потребовали оплату, мотивируя тем, что вы якобы будете пляжем пользоваться»



«Дешевле ехать во Вьетнам. Два перелёта+гостиница+завтраки за примерно те же деньги на Байкале или Щучке, а сервис в разы лучше», пишут жители республики в Сети.