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Сломанные ноги, боль и уколы: В Улан-Удэ стартовал этап велогонки Red Bull

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Участники 12-го этапа масштабной гонки «Транссибирский Экстрим 2018» поделились секретами выносливости. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Сегодня на площади Советов Улан-Удэ стартовал 12-ый этап велогонки Red Bull «Транссибирский Экстрим 2018». Участники гонки поделились с «Байкал-Daily», впечатлениями с прошедших этапов.

– Нам никогда не хватает времени, чтобы отдохнуть перед следующим этапом, потому что это «Транссибирский Экстрим 2018». Для меня самым тяжёлым был этап более одной тысячи километров «Красноярск-Иркутск». Там нам сопутствовали все типы погодных условий – дождь, солнце, холод и жара. Сегодня погода гораздо лучше, а тогда мы увидели суровое лицо России, – поделился участник гонке Пьер Бишофф.

В прошлом году спортсмену удалось завоевать 2 место. В это году он решил быть более суровым, поскольку не всегда удаётся быть дружелюбным.

– Надеюсь, такая погода будет дальше, и мы не будем вынуждены часто менять нашу спортивную одежду. Я сосредоточен на том, чтобы доехать до Владивостока – это моя основная цель. Осталось всего 3 этапа, – отмечает Бишофф.

Начиная с марта, спортсмен сосредоточился на тренировках. До старта гонок 24 июля в Москве он проехал в общей сложности 15 тысяч километров в рамках подготовки.

– Моя семья всегда меня поддерживает. Они всегда со мной. Моя мама переживает за меня, она говорит, что я мало ем, мало сплю, – вспоминает велогонщик.

Знаменитый российский шоссейный велогонщик Владимир Гусев с Нижнего Новгорода и вовсе участвует со сломанной ногой. Сейчас он старается больше времени уделять своему здоровью.

– Не бывает 365 дней, когда ты улыбаешься. На данном этапе ехать было невозможно, потому что нереально больно. Мы заехали сделать МРТ, было зафиксировано воспаление, мне поставили обезболивающие уколы. Сейчас мне стало лучше, – рассказывает Гусев.

Период подготовки у спортсменов был загруженный.

– Я занимаюсь велоспортом с 10 лет. Я захотел проехать этот путь, поскольку Россию почти не видел и прожил 17 лет за границей. Друзья, родственники меня поддерживают. Сейчас я заявлен от Нижнего Новгорода, поскольку я там родился, – говорит велогонщик.

Как сообщал «Байкал-Daily», в гонке участвуют 6 атлетов из 6 стран с 4 континентов. Это победитель Race Across America – 2016, серебряный призёр RBTSE — 2017 Пьер Бишофф (Германия), участник RBTSE – 2016 и 2017 Марсело Флорентино Соарес (Бразилия), знаменитый российский шоссейный велогонщик Владимир Гусев, участник RBTSE – 2017 Микаэль Кнудсен (Дания), а также Патрисио Дусе (Испания) и Амит Самарт (Индия).
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