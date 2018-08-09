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В Бурятию не дали ввезти мясо из Монголии

Общество, 
Вяленый продукт вернули обратно в страну

Сотрудники Наушкинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» досмотрели автотранспорт, который следовал из Монголии в Россию.

Во время проверочных мероприятий выявлен факт нарушения законодательства в области ветеринарии: гражданин Монголии пытался ввезти килограмм вяленого мяса неизвестного происхождения. Продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз проходил из страны неблагополучной в эпизоотическом отношении.

В отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция возвращена на территорию Монголии, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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