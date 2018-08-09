Приложение «Agrosmart» из Забайкалья представили на техно-фестивале

Оно разработано для начинающих аграриев



Команда программы «Ты - предприниматель» на III всероссийском техно-фестивале «Байкал-2018» представила идею инновационного проекта - приложение «Agrosmart». Приложение позволяет начинающим аграриям значительно ускорить процесс планирования огорода, составить индивидуальный календарь посадок и увеличить урожайность участка.



Также представители программы, в качестве экспертов, приняли участие в TealTech Startup Summer — трёхдневном интенсиве для стартапов. Стартап-проекты получили компетентную оценку для дальнейшей защиты перед инвесторами венчурного фонда «ТилТех Капитал» (TealTech Capital).



Между представителями Забайкальского края и венчурного фонда «ТилТех Капитал» (TealTech Capital) состоялся диалог о проведении акселератора стартап-проектов для их инвестирования на забайкальской земле, сообщает пресс-служба правительства региона.

