Оно разработано для начинающих аграриев
Команда программы «Ты - предприниматель» на III всероссийском техно-фестивале «Байкал-2018» представила идею инновационного проекта - приложение «Agrosmart». Приложение позволяет начинающим аграриям значительно ускорить процесс планирования огорода, составить индивидуальный календарь посадок и увеличить урожайность участка.
Также представители программы, в качестве экспертов, приняли участие в TealTech Startup Summer — трёхдневном интенсиве для стартапов. Стартап-проекты получили компетентную оценку для дальнейшей защиты перед инвесторами венчурного фонда «ТилТех Капитал» (TealTech Capital).
Между представителями Забайкальского края и венчурного фонда «ТилТех Капитал» (TealTech Capital) состоялся диалог о проведении акселератора стартап-проектов для их инвестирования на забайкальской земле, сообщает пресс-служба правительства региона.
Приложение «Agrosmart» из Забайкалья представили на техно-фестивале
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